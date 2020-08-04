"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком

Общественный активист Вадим Поздняков возглавляет ОО "Світанок", является соучредителем проектов Декомунізація.Україна и Мова.Харків

Украинизировать общественные учреждения нужно постепенно. Сначала стоит напоминать владельцам о необходимости использования украинского языка, потом писать жалобы. Действуют два аргумента - необходимость выполнения языкового закона и поддержка имиджа. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал общественный активист из Харькова Вадим Поздняков.

"Такая схема давала результаты. Составляем список тех, кто перешел на украинский. Будем популяризировать, нанесем на интерактивную карту проукраинских заведений. К сожалению, из-за карантина каждое пятое заведение из тех, к кому обращались, закрылось. Поэтому решили сделать паузу, не раздражать бизнес, который и так понес убытки. Продолжим эту работу осенью. Возьмемся за вывески. Есть владельцы с откровенной антиукраинской позицией, но пока никто не конфликтует. Будем работать и с ними. Возможно, придется судиться", - говорит Поздняков.

Вы являетесь соучредителем проекта "Мова.Харків". Чем занимается организация?

Проект созревал очень давно, и актуальность его была весьма высокой. Мы начали с историй харьковчан, которые перешли на украинский язык, планируем снимать ролики о каждом. Готовим к запуску сайт, посвященный заведениям, лояльным к украинскому языку, - там будет интерактивная карта. Будем публиковать разнообразную аналитику относительно языка преподавания в вузах, обслуживания населения, СМИ.

Как пришли к этому? На каком языке говорили в семье? В окружении? Когда и под влиянием чего перешли на украинский? Как это восприняли родственники, друзья?

С детства вокруг меня все говорили по-русски. Я считал, что украинский язык знаю и при необходимости всегда смогу перейти на него. Изменил это мнение после поездки с друзьями во Львов на футбольный матч в 2010 году. Общаясь с львовянами, понял: не получается. Запинался, говорил, как Николай Азаров, и мне было неприятно. Через определенный период времени изменил настройки своих социальных сетей на украинский язык, начал слушать больше украинской музыки, смотреть кино с украинским дубляжом, читать книги. Постепенно стал двуязычным, а со временем полностью перешел на украинский. После событий 2013-14 годов ограничил общение с теми, кто занимал откровенно пророссийскую позицию, кто не занимал - не реагировал на изменения отрицательно.

Харьков имеет репутацию сильно русифицированного города. Недавно прошел год со вступления в силу языкового закона. Как его восприняли жители и изменилась ли за это время языковая ситуация в городе?

К сожалению, сейчас город остается русифицированным, однако языковая ситуация все же изменилась. Мэр Геннадий Кернес начал вести сессии горсовета на украинском. Да, на ломаном, но на украинском, и это уже показатель. В заведениях общественного питания появились украиноязычные меню. Если раньше они были в каждом 10-м заведении, сейчас вдвое больше. На украинский переходят и кассиры - в меньшинстве, но появилось и такое. Большинство местных СМИ позапускали украиноязычные версии страниц. С теми, которые не имеют их, планируем общаться. До 2014-го украинского языка на улицах в спальных районах почти не было. Сейчас слышу каждый день. На самом деле в городе многие поддерживают идею перехода на украинский, но колеблются, боятся негативной реакции. Со временем, если мы создадим среду для свободного функционирования украинского языка, люди перестанут стыдиться. Это работа надолго - нужны десятилетия, но будем работать. Должны добиться, чтобы вся проукраинская часть перешла на украинский. Автор: youtube Общественные активисты, волонтеры, художники, а также неравнодушные жители Харькова 16 июня 2020 года выступили против посягательств на украинский язык

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Закон запрещает как русскоязычные вывески, так и пользование в сфере услуг. Имеете ли успехи в борьбе с ними, несмотря на карантин?

Никого насильно не заставляли и не давили. Пытаемся мягко с более или менее проукраинскими владельцами заведений договариваться. Есть определенные успехи. Перед введением карантина писали преимущественно всем заведениям общепита. Начинали с меню. Объясняли, что и для чего нужно сделать, давали время. Те заведения, которые обещали ввести хотя бы меню на украинском, уже сделали это. С обслуживанием на украинском языке сложнее. Но вода камень точит. Если будем работать, то будем иметь и результат.

Ранее депутат Чугуевского городского совета в Харьковской области Руслан Овчаренко назвал украинский язык умственно отсталым. Будет ли он за это наказан?

Активист Святослав Литинский подал на него в суд. Продолжается расследование, которое может занять до полугода. Я скептически отношусь к возможному наказанию, но нервы ему попортят. Он украинофоб. Удивляюсь, почему его раньше не арестовали и не отправили на обмен. Участвовал во всех пророссийских мероприятиях в Харькове - даже когда были шансы создать так называемую ХНР. В списке его друзей в соцсетях есть бойцы незаконных вооруженных формирований. Он реально сепар, который действует на грани закона, - пишет какую-то ерунду, чтобы за нее не сесть.

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16 июля в городе прошел митинг против законопроекта нардепа Максима Бужанского, который должен был позволить обучение на русском в школах. Насколько этот вопрос актуален для Харькова?

Знаю, что митинг поддержали около 200 человек. В тот день я был в Одессе на местной акции, на которую также пришло до 200 человек. Для утра буднего дня, еще и в период отпусков, это очень много. Даже на какие-то важные акции местного значения приходит меньше. Однако, насколько знаю, никакой реакции от администраций не было. Не мешали и пророссийские силы. Они проявляют себя преимущественно в интернете. Об актуальности для Харькова, то в городе еще остались русскоязычные школы, и не одна, и не две. С этим надо прощаться. В России нет ни одной украиноязычной школы, хотя украинцев там несколько миллионов. Если люди хотят учиться на русском, это должно происходить не за государственные средства - пусть создают воскресные школы и за свои деньги нанимают преподавателей русского. Не думаю, что закон Бужанского пройдет, он больше - политическая игра. Автор: times.kharkiv.ua Харьковчане вышли на защиту украинского языка 16 июля

Удастся ли гражданскому обществу не допустить пересмотра языкового закона и защитить украинский язык?

Был во многих городах и до революции, и после. Есть ощущение, что украинского стало значительно больше, особенно в таких городах, как Сумы, Полтава, Черкассы. Ранее же считали, что украинский - это язык "не городских", и его стеснялись. Все же в этих городах нет или очень мало патологических украинофобов. В Харькове еще могут сделать какое-то замечание в ответ на украинский. Но в 2014-м в городе можно было подраться за сине-желтую ленту, не говоря уже о речи. Разговоры об изменениях в языковой закон - это заигрывание перед электоратом перед местными выборами. В случае настоящего вмешательства на улицы выйдет много людей. Не забываем, что рейтинги у "Слуги" достаточно высокие даже на западе страны. Пока они балансируют, рейтинги держатся. Если выберут одну из сторон, потеряют их на западе и в центре. Украинцы делают достаточно, чтобы не допустить изменений. Социология показывает, что зыбко, но все же большинство выступает за единственный государственный украинский язык, и делать ревизии в сторону российского нет смысла. Выступают за русский преимущественно представители старшего поколения. Ежегодно количество ее сторонников уменьшается, что является естественным.

16 июня харьковская общественность выступила против изменения Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Горожане сняли видео с объяснениями своей позиции.