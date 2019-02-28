Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском

Проводницу уволили за русский язык Фото: Цензор.НЕТ

Укрзализныця сообщила об увольнении проводницы, которая отказалась общаться с пассажиром на украинском языке.

"Звонили из отдела обслуживания Укрзализныци и извинялись за недопустимое поведение проводницы Коляды. Сообщили, что это лицо освободили от должности и перевели на должность не связанной с обслуживанием. Еще с ней была проведена собеседование с психологом", - пишет в Facebook пользователь Bandera Slobozhanskiy.

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Случай в поезде произошел в конце декабря 2018 года.

В поезде "Николаев-Ивано-Франковск" работница вагона-ресторана отказалась обслуживать военнослужащего ВСУ на украинском языке. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.