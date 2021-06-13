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воскресенье, 13 июня 2021 10:46

"Слуги народу" хотят вывести телевидение из-под действия закона о языке

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&quot;Слуги народу&quot; хотят вывести телевидение из-под действия закона о языке
В Верховной Раде хотят пересмотреть языковой закон. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

В парламентской фракции "Слуга народа" хотят вывести телевидение из-под действия закона о защите украинского языка. Для этого на 14 июня собирают внеочередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Похоже, что сериал "Слуга народа против украинского языка", не закончится никогда. Если раньше депутаты президентской фракции хотели просто отсрочить введение в действие новых правил трансляции фильмов, то теперь они хотят вообще навсегда вывести телевидения из-под действия закона об украинском языке. По их мнению, украинцы не заслуживают того, чтобы смотреть по украинскому телевидению украинские фильмы и сериалы на украинском языке! Поэтому давайте смотреть то же самое, но по-русски. Потому что "какая разница", - написал нардеп Николай Княжицкий в Facebook.

16 июля должна вступить в действие норма языкового закона по которой все показы фильмов и сериалов должны осуществляться исключительно на украинском. В начале июня депутаты от партии "Слуга народа" хотели сорвать введение в действие этого пункта. Но в парламенте сняли с рассмотрения соответствующий законопроект №5554.

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"Только один парламент мира занимается русском языке больше - Государственная дума Российской Федерации. Коллеги, выбор для кого и на кого работать только за вами. Или вы уважаете украинский язык, украинские символы и украинское общество, или работаете на государственную думу страны агрессора и продолжаете уничтожать Украинский язык, украинские символы и украинское общество ", - заявил депутат.

Вопреки регламенту инициаторы изменений, хотят рассмотреть их на незаконном внеочередном заседании парламентского комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал депутатам принять законопроект о возможности обучения иностранцев в вузах на русском языке.

"Этот законопроект уже вносился в прошлом году, но был провален. Несмотря на благородное название "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства", его цель проста. Это введение русского как языка преподавания для иностранных студентов. В этом нет никакой необходимости. В украинских вузах около 90 процентов студентов-иностранцев происходят не с постсоветского пространства. Для 10 процентов вряд ли русский остался языком общения. Мало кто им хорошо владеет", - сказал Gazeta.ua народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

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Дата
13
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