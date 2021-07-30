Сколько чиновников сдали экзамен на знание украинского

Устную часть сдавать сложнее всего. Фото: pixabay.com

Проверку на уровень знания украинского языка, которую начали 19 июля, уже прошли около 3 тыс. госслужащих.

В первый день задания проходили около 50 человек. По состоянию на 30 июля к выдаче готовят 534 сертификата, сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская во время пресс-завтрака с журналистами. 70% сертификатов показали "свободное владение первой степени".

"Считаю, это блестящие результаты. На сегодня нет никого, кто бы не сдал. Наибольшее количество участников прошли испытания в Киеве. Для граждан Украины экзамен бесплатный, а для иностранцев стоит 492 гривны. Нарушений при сдаче экзаменов не фиксировали", - отметила чиновница.

Информации о том, в каком регионе экзамен сдали лучше или хуже - пока нет. По словам заместителя председателя комиссии Владимира Мозгунова, есть люди, которые имеют 97% правильных ответов. Восточные регионы оказались "проактивней" в плане создания локаций, нежели западные.

В течение двух недель комиссия среди иностранцев получила заявки на прохождение экзамена от 20 лиц, что намерены получить гражданство. Остальные являются претендентами на трудоустройство, отметила член комиссии Ольга Шевчук-Клюжева. Среди участников возникают трудности при регистрации на экзамен.

"Претенденты немного рассеянно читают инструкцию перед экзаменом. Система просит сохранять ответы, а люди не всегда это делают. Также трудности возникали при записи ответа", - добавила она.

Задания по культуре речи и чтению состоят из 44 тестов. Устную часть сдавать сложнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с чиновниками, не сдавшими экзамен по украинскому языку

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным. 19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.