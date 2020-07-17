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пятница, 17 июля 2020 10:10

Скандальный законопроект Бужанского рассмотрят сегодня

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Скандальный законопроект Бужанского рассмотрят сегодня
Документ попал в повестку дня Рады. Фото: Анатолий Гаевский

В повестку дня Верховной Рады на 17 июля попал законопроект депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского по изменению языковой части закона об образовании.

Документ предусматривает отмену части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года, сообщает "Радио Свобода".

Документ Бужанского отменяет постановление о том, что минимум 80% образовательного процесса должно происходить на украинском языке.

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Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал отклонить законопроект.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Закон предусматривает штрафы за нарушения, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через 2 года.

Украинским языком должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов на телевидении и радио.

Сфера обслуживания должна работать на украинском языке.

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Дата
17
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