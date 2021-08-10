Саакашвили заявил, что Нацкомиссия берет взятки за сертификаты. Фото: РБК-Украина

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции.

"Часто вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя страну и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря. Дошло. Не так давно в Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка. А совсем недавно решили, что она должна проверять уровень владения государственным языком всех, решивших работать на государственной службе. Но выход есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тыс. В зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - написал он в Facebook.

Саакашвили призвал премьер-министра и министра образования обратить внимание.

Нацкомиссия ответила, что уже обратилась в правоохранительные органы по поводу обвинений в коррупции.

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"Публичное рассмотрение этой ситуации важно, поскольку любые обвинения в неправомерных действиях должны быть подкреплены фактами и доказательствами. Европейская практика определяет простой и конкретный путь: если лицу стало известно о нарушении законодательства, необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин!" - заявили в пресс-службе комиссии.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным. 19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.