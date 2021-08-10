Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 711
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2187
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2250
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6444
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2529
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
3
5
7
4
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
&quot;Слуга народа&quot; назвала Верховную Раду &quot;Верховным Советом&quot;
"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
&quot;Слуги народа&quot; хотят принять русификаторский закон
"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 711
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2619
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 45
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
вторник, 10 августа 2021 17:38

Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции

  Комментировать
Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции
Саакашвили заявил, что Нацкомиссия берет взятки за сертификаты. Фото: РБК-Украина

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции.

"Часто вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя страну и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря. Дошло. Не так давно в Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка. А совсем недавно решили, что она должна проверять уровень владения государственным языком всех, решивших работать на государственной службе. Но выход есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тыс. В зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - написал он в Facebook.

Саакашвили призвал премьер-министра и министра образования обратить внимание.

Нацкомиссия ответила, что уже обратилась в правоохранительные органы по поводу обвинений в коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экзамен на уровень владения государственным языком изменили

"Публичное рассмотрение этой ситуации важно, поскольку любые обвинения в неправомерных действиях должны быть подкреплены фактами и доказательствами. Европейская практика определяет простой и конкретный путь: если лицу стало известно о нарушении законодательства, необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин!" - заявили в пресс-службе комиссии.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.

19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили обвинил Национальную комиссию по стандартам украинского языка в коррупции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18522
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13284
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 13077
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5472
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3312
Сьогодення
День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык
День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык Просмотров: 198
Экзамен на уровень владения государственным языком изменили
Экзамен на уровень владения государственным языком изменили Просмотров: 486
Могилевская показала как учит украинский язык
Могилевская показала как учит украинский язык Просмотров: 468
Впечатляющие цифры. Посчитали количество закрытых в течение года книжных магазинов и издательств
Впечатляющие цифры. Посчитали количество закрытых в течение года книжных магазинов и издательств Просмотров: 207
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 7 Просмотров: 43689
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 124
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть