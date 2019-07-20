Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии

Российские СМИ устроили истерику из-за наклейки на пиццерии New York Street Pizza в Черновцах с изображением перечеркнутой свиньи. Она нарисована в цветах российского флага.

Автор: obozrevatel.com "Российская свинья" в Черновцах

Российские медиа пишут, что украинцы не хотят видеть в местах общественного питания "русскоязычных свиней". Публикации вышли с подобными заголовками.

Автор: obozrevatel.com

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В центре Черновцов пиццерия запретила заходить в заведения русскоязычным. На дверях разместили наклейку с изображением свиньи. Она раскрашена в цвета российского флага. Руководство объясняет, что изображение нанесено из-за большого количества пророссийски настроенных посетителей.