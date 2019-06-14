Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире

Дмитрий Разумков заявил, что перейдет на украинский если станет депутатом. Фото: ТСН

В прямом эфире глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке.

"Дмитрий, говорите на украинском!" - сказала Разумкову ведущая шоу ток-шоу "Право на власть".

Он заявил, что перейдет на государственный язык, когда станет депутатом Верховной Рады.

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"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский язык", - ответил Разумков.

Львовский областной совет объявил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутаты требуют не допустить игнорирование статуса государственного языка. "Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора".