Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире

В прямом эфире глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке.
"Дмитрий, говорите на украинском!" - сказала Разумкову ведущая шоу ток-шоу "Право на власть".
Он заявил, что перейдет на государственный язык, когда станет депутатом Верховной Рады.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На первом публичном форуме президент Зеленский заговорил по-русски
"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский язык", - ответил Разумков.
Львовский областной совет объявил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутаты требуют не допустить игнорирование статуса государственного языка. "Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора".
Комментарии1