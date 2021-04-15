Работницу магазина уволили за нарушение языкового закона

На нарушение охранницы пожаловалась местная жительница. Фото: pexels.com

Охранницу продуктового магазина в центре Новой Каховки Херсонской области уволили за отказ общаться с клиентами на украинском языке.

На сотрудницу магазина пожаловалась местная жительница. Указала на грубое обращение и несоблюдение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2 магазинах города, сообщает "Новий день".

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"Во 2-м супермаркете перед женщиной сразу извинились и начали пытаться обслуживать покупателей на украинском. Всего к нам поступало лишь несколько подобных жалоб - в основном, устные. Мы же осуществляем проверки на основании письменных обращений. Таких к нам поступило только 2, от одной местной жительницы", - рассказала начальница инспекции по защите прав потребителей Новокаховского горсовета Антонина Прокопенко.

Кабинет министров утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Постановление правительство приняло в среду. Экзамен состоит из письменной и устной частей. Происходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.