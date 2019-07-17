Посчитали, сколько украинцев поддерживает языковой закон

Автор: facebook.com/InfoSapiensLLC Большинство украинцев поддерживает закон о языке

С 16 июля 2019 вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Большинство украинцев поддерживают Закон.

По результатам опроса 83% населения Украины хорошо осведомлены или несколько знают о законе. Из них в целом поддерживает его принятие 59%, против 27% - то есть не поддерживает каждый четвертый, сообщает Info Sapiens.

На Западе Украины поддержка закона достигает 85%, на Севере - 71%, в Киеве - 67%. На Юге и Востоке большинство выступают против закона. Поддерживают только 29%

Значимое больше информированных среди жителей западного макрорегиона (89%) и среди лиц со средним специальным и высшим образованием (91% и 90% соответственно). На Востоке доля информированных также сравнительно высокая - 75%, однако это самый низкий показатель среди всех макрорегионов.

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Автор: facebook.com/InfoSapiensLLC Большинство украинцев поддерживает закон о языке

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждают украинский языковой закон. Собрание инициировано делегацией Российской Федерации. Заседание началось в 17.00 по киевскому времени. Об этом говорится на официальном сайте Совета Безопасности ООН. Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае. Тогда его проведения заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.