Посчитали, сколько школ собираются украинизировать

В Украине насчитывается 194 средних школ с русским языком обучения. 43 из них частные.

Министерство образования и науки с сентября 2020-го начнет переводить эти школы на украинский язык преподавания, сообщает theБабель.

Больше всего русскоязычных школ в Харьковской области - 66. В Запорожской - 35, Одесской - 34, Днепропетровской - 31.

В Киеве сейчас работают 4 русскоязычные школы.

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Переход на украинский язык должен коснуться как государственных школ, так и частных. Верховная Рада скоро будет голосовать за законопроект "О среднем образовании", который не позволит в частных школах преподавать на любом другом языке.

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский. Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко.