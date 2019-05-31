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пятница, 31 мая 2019 20:26

Порошенко защитил закон о языке

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Порошенко защитил закон о языке
Экс-президент посоветовал продавать украиноязычный контент. Фото: LIGA.net

Бывший президент Петр Порошенко ответил на заявление совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о желании выйти на российский рынок через 2 года.

Посоветовал ему делать фильмы на украинском языке и продавать их РФ. Об этом он сказал 31 мая во время выступления на съезде своей новой партии "Европейская солидарность", передает "Украинская правда".

"Если уж так хочется продавать, продавайте по украински. Пусть учат", - подчеркнул он.

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Порошенко раскритиковал слова Шефира о необходимости отмены закона о языке и уменьшении квот на использование украинского языка на телевидении.

"Ибо все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы", - добавил он.

В Администрации президента Владимира Зеленского не разделяют пророссийские мысли совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира. С момента вступления Зеленского на должность Шефир не общался с главой государства, заявили на Банковой.

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  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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