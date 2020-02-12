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среда, 12 февраля 2020 17:06

"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал

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&quot;Понаехали, и мы вас терпим&quot; - в Киеве произошел языковой скандал
Киевлянка попала в скандал. Фото: Facebook

В столичном общественном транспорте произошел скандал из-за украинского языка.

"Дама в меховом берете:

- Девушка, с кофем нельзя в транспорт.

- Это термокружка.

- Какая разница, с кофем нельзя!

- Это термокружка, она закрыта крышкой и не разливается.

- Ну все панятна, сельский менталитет.

- Серьезно? Сельский менталитет? Какой же в селе менталитет?

- А што? С кофем нельзя, вы не панимаете?

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Вклинивается киевлянин с другого конца салона троллейбуса, лица не вижу, ибо транспорт натрамбованный:

- Да! Да! Мы же вас терпим здесь!

- Кто это "вы"? И кого "нас" вы терпите?

- Вас! Панаехали (да, именно это слово), и мы вас терпим!

- Я родилась и выросла в Киеве, то что именно вы терпите?

- Да, в Киеве, а по-украински как поешь. В Киеве, конечно.

Дальнейшее содержание разговора пересказывать не буду, пожалуй, включился мой сельский менталитет", - написала в Facebook Екатерина Чепура.

Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал. Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.

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12
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