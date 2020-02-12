"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал

В столичном общественном транспорте произошел скандал из-за украинского языка.
"Дама в меховом берете:
- Девушка, с кофем нельзя в транспорт.
- Это термокружка.
- Какая разница, с кофем нельзя!
- Это термокружка, она закрыта крышкой и не разливается.
- Ну все панятна, сельский менталитет.
- Серьезно? Сельский менталитет? Какой же в селе менталитет?
- А што? С кофем нельзя, вы не панимаете?
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Вклинивается киевлянин с другого конца салона троллейбуса, лица не вижу, ибо транспорт натрамбованный:
- Да! Да! Мы же вас терпим здесь!
- Кто это "вы"? И кого "нас" вы терпите?
- Вас! Панаехали (да, именно это слово), и мы вас терпим!
- Я родилась и выросла в Киеве, то что именно вы терпите?
- Да, в Киеве, а по-украински как поешь. В Киеве, конечно.
Дальнейшее содержание разговора пересказывать не буду, пожалуй, включился мой сельский менталитет", - написала в Facebook Екатерина Чепура.
Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал. Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.
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