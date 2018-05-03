Показали, как в Берлине изучают украинский язык

Курсы украинского языка в Берлине открыла учительница музыки Анна Гилецкая. Фото: Фейсбук

Классы для детей в Берлине открыла украинка Анна Гилецкая. Украинский язык здесь изучают с народными традициями, играми, песнями. Курсы работают в украинском центре "Веселка".

Украинка имеет специальность учительницы музыки. Переехала в Германию 6 лет назад, сообщает телеканал "UATV".

Каждые пять евро по оплате занятий перечисляют в Украину - детям, пострадавшим в результате войны в Донбассе.

Многие малыши с украино-немецких семей совсем не владеют украинским. В центре они знакомятся с ней. Организаторы думают над расширением курсов. Как это удастся, зависит от того, когда в Берлине откроют Украинский дом.

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Егор Гуськов из Днепра самостоятельно овладел украинским язык за два года. Жил в Англии. Учился по книгам.

Некоторое время общался по-украински не со всеми. Первый год продолжал говорить по-русски в присутствии старых друзей и приятелей. Труднее всего было осознать с переходом на украинский, как много людей вокруг не говорят на этом языке. "Главное, это быть уверенным и не пытаться понравиться кому-то, переходя с украинского на русский. Однажды девушка моего друга приехала к нему из Москвы в Киев. Когда мы впервые познакомились, я обращался к ней на украинском. Она мне сказала, что многих слов не понимает, ведь в Украине не жила и никогда нашей речи не изучала. Я вежливо ответил, что мне будет приятно объяснять ей значение этих слов. Во время наших следующих встреч я продолжал общаться с ней по-украински", - говорит Егор.



