Парубий рассказал, что реваншисты ударят по языку, церкви и декоммунизации. Фото: Радио Свобода

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что в первую очередь нужно защищать от реваншистов. Политик отметил, что проводятся беспрецедентные информационные атаки на парламент. Жмут на доверие населения.

"В Верховной Раде Украины всегда был островок стабильности и государственности. - рассказал Парубий в интервью Радио Свобода. - Это сознательная атака на дискредитацию. Верховная Рада этого созыва закладывала очень глубокие, фундаментальные вещи, чтобы не допустить реванша. Достижения, по которым, по моему мнению, и будет главный удар реваншистов - это декоммунизация, закон о языке, об украинской церкви. По ним планируется проводить ревизию. "Пятая колонна", которая идет разными направлениями в Верховную Раду, открыто, в своих программах это отмечает ".

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Также политик констатировал, что главным инструментом реваншистских сил стали суды. Депутаты от "Опоблока" подают на рассмотрения Конституционного Суда обращения по закону о языке и декоммунизации.

"Я убежден, что не может быть оснований для их отмены, - говорит в интервью политик. - Когда мы готовили закон о языке, я невероятно подробно подходил к тому, чтобы мы выдержали каждую норму регламента, каждая правка была рассмотрена и обсуждена" .

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут. Так он прокомментировал инициативу Богдана предоставить Донецкой и Луганской областям особый языковой статус.