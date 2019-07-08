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понедельник, 08 июля 2019 23:48

Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке

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Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Зеленский готов к языковым уступкам для донетчан. Фото: новостной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

Так он прокомментировал инициативу Богдана предоставить Донецкой и Луганской областям особый языковой статус, пишет "Интерфакс-Украина".

"Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана - Ред.) - это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когдато прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", - заявил президент.

Зеленский готов учитывать мнение жителей Донбасса по языку и других гуманитарных вопросах.

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"Просто велась информационная война, нельзя говорить по-русски. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу. Если будет у дончан какое-то специальное прошение, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, - я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", - сказал он, перейдя на русский.

Однако президент подчеркнул, что государственным языком все же есть украинский и в будущем это не изменится.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.

На пресс-конференции в Торонто Зеленский заявил, что Украине нужно возвращать своих людей, не обращая внимания на то, на каком языке они говорят.

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