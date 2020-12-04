Омбудсмен напомнил нардепам, на каком языке они должны говорить

Языковой омбудсмен призвал депутатов говорить на украинском.Фото:pixabay

Депутаты всех уровней должны придерживаться языкового законодательства. Язык заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства должен быть украинским.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

"Учитывая публичную информацию, неоднократные обращения и жалобы граждан, поступающие в секретариат уполномоченного, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 Закона, рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языке заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство", - отметил омбудсмен.

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Кремень также напомнил, что с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"Призываю представителей местной власти Украины от Львовщины до Луганщины, от Харьковщины до Херсонщины, от Николаевщины в Черниговщины обеспечить имплементацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности. Важно способствовать овладению государственным языком гражданами Украины, создавать условия для улучшения качества преподавания в учебных заведениях, открывать курсы по изучению украинского языка, в том числе по профессиональному направлению, поддерживать книгоиздания и книгораспространения, поощрять учреждения культуры и искусства", - добавил омбудсмен.

С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей в Украине должен быть только государственный.