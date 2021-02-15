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понедельник, 15 февраля 2021 19:42

Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку

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Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Работница кафе заявила, что "Днепр - русский город". Фото: pexels.com

В Днепре работница кафе отказалась обслуживать клиентку на украинском языке.

Сказала, что не понимает украинский язык, а Днепр "русский город", сообщила днипрянка Анна Счасная-Гарус.

"В кафе Днепра спросила: "есть ли к кофе "тістечко"? "В ответ услышала: "ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр российский город был всегда ". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "чей город Днепр?!", - написала она.

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Женщины обратилась по этому поводу к уполномоченному по защите государственного языка. Ответа пока не получила.

16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С тех пор все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком. По просьбе клиента могут обслуживать и на другом языке, если сами пожелают. Пока что штрафы за злостное нарушение языкового закона действуют для субъектов хозяйствования. "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об отсрочке начала их действия на 1,5 года. Штрафы к персоналу будут применять с июля 2022 года.

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