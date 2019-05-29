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среда, 29 мая 2019 10:51

Облсовет напомнил Зеленскому о языке

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Облсовет напомнил Зеленскому о языке
Эти обращения областные депутаты приняли большинством голосов на сессии 28 мая. Фото: loda.gov.ua

Львовский областной совет принял несколько обращений к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутаты требуют не допустить игнорирование статуса государственного языка.

"Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора.

Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком", - сказано в обращении.

Депутаты напомнили Владимиру Зеленскому, что согласно Конституции и решению Конституционного суда, украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

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Еще депутаты Львовщины считают недопустимым референдум о возможности мирных договоренностей с Россией.

"Мирные договоренности со страной-агрессором возможны только в случае вывода российских военных сил и обязательного освобождения оккупированных территорий Украины, установления государственной власти Украины на территории Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. По мнению Львовского областного совета, инициатива по проведению референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией является абсолютно недопустимой для выполнения изложенных выше требований", - говорится в обращении.

Эти обращения областные депутаты приняли большинством голосов на сессии 28 мая.

"На сегодняшний день проведение полной люстрации, в частности, новых руководителей Администрации президента является первоочередным средством защиты демократии и европейских ценностей в украинском государстве, а также действенным инструментом, применение которого не допускает возрождение старых режимов или рецидивов прошлого, а способствует демократизации общественных институтов и утверждения демократических принципов.

Однако новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича без люстрационной проверки.

Призываем президента Украины, Верховную Раду Украины, Кабинет министров Украины неуклонно соблюдать требования действующего законодательства Украины и проводить кадровые назначения с учетом Закона Украины "Об очистке власти", не допуская на должности лиц с сомнительной репутацией", - сказано в обращении.

В соцсетях высмеяли русскоязычный выступление президента Владимира Зеленского на форуме технологий iForum 2019. Составить "Зеленско-украинский" словарь предложил пользователь Facebook Денис Антипов.

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