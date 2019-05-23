Новое правописание: для чего нужно и что меняет

22 мая Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания.

"С момента принятия последней редакции правописания в 1989 году произошло много изменений в языке. Таких слов как "антикоррупционный суд", "стартап", "интернет", "буллинг", "айфон" просто не существовало. Надо было урегулировать их написание", - рассказал Максим Стриха, заместитель министра образования и науки и сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания.

Какое правописание действовало раньше

Бывший проект украинского правописания был утвержден 14 ноября 1989-го. Опубликованный в следующем году. Он был продолжением правописания 1960-го. Вернул в украинский язык букву ґ и звательный падеж.

В СССР пользовались правописанием, которое должно был сделать украинский язык похожим на русский. Оно пришло на смену правописания, которое приняли 1928-го на Всеукраинской правописной конференции в Харькове. В 1933 году харьковское правописание отменил заместитель народного комиссара просвещения РСФСР Андрей Хвыля.

Для чего правописание нужен

Правописание определяет способ передачи речи на письме. Содержит правила, обязательные для использования. Действующее правописание используют для написания учебников.

Кто и когда проводил работу над новой редакцией

Состав Украинской национальной комиссии по вопросам правописания утвержден постановлением правительства 17 июня 2015-го. В него вошли 25 украинских филологов и руководителей научных учреждений. Сопредседателями комиссии является заместитель министра образования и науки Максим Стриха и вице-президент Национальной академии наук Сергей Пирожков.

15 августа 2018-го Министерство образования и науки вынесло новый вариант правописания на общественное обсуждение. Поступило более 500 предложений, замечаний и комментариев.

22 октября состоялось итоговое заседание комиссии по правописанию. На нем внесли правки по результатам общественного обсуждения.

Автор: УНІАН В Украине приняли новое правописание

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Какие нормы изменились

Авторы правописания предложили использовать правила, которые были в украинском языке до 1933-го.

Букву "и" можно будет употреблять в начале слова перед согласными "н" и "р". "Індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод", "икати" и "икавка".

В художественных текстах допускается замена "і" на "и" в конце слов во время склонения: "смерти", "радости".

Букву "ґ" будут чаще употреблять в иностранных именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передачи звука [g] двумя способами: Гуллівер или Ґуллівер.

Звук [h] в заимствованных словах предлагают передавать буквой "х". Слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными. Слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел". В английском произношении этого слова слышится [г].

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и другие.

Слова с первыми иностранными частицами следует писать вместе - "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція", "експрезидент".

Несклоняемых числительное "пів" следует писать отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писаться только те слова в именительном падеже, которые выражают единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт".

Правописание предлагает по-разному передавать буквосочетание "au": "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

Женские формы от существительных предлагается образовывать с помощью суффиксов -к, -иц(я), -ин(я) та -ес: "авторка", "дизайнерка", "майстриня".

Слова из анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар. Ранее екс-президент писался через дефис.





Новинки правописания

Как писать названия сайтов. Если рядом с названием есть родовое слово - тогда используются кавычки и название пишется с большой буквы: сайт "Вікіпедія", мережа "Фейсбук". Когда родового слова нет - название пишется с маленькой буквы и без кавычек: ґугл, твітер.

Общие названия, когда им предоставляется особый смысл, пишутся с большой буквы: Честь и Мать. Раньше так писать могли лишь слово "Батьківщина".

Удвоение согласной "н" в слове "священник". Ранее оно было исключением и писалось с одной "н".

Звательная форма от имени Ігор - Ігорю.

Автор: УНІАН В Украине приняли новое правописание

Как повлияет на жизнь

Правописание украинского языка будет использоваться во всех сферах жизни украинцев, касающиеся применения языка на письме. Издания, которые использовали нормы правописания 1928-го, теперь будут действовать законно. Многие тогдашние правила добавили в новую редакцию.

В течение 5 лет Министерство образования и науки не будет включать нормы новой редакции украинского правописания в задачи ВНО.

Новые нормы постепенно будут вводить в учебники и изучать в школах.

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка.