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Не выгодно - рассказали про русскоязычные классы на Донбассе

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Не выгодно - рассказали про русскоязычные классы на Донбассе
В Славянске ликвидировали русскоязычные классы Фото: slavinfo.dn.ua

В Славянске Донецкой области первоклассники будут учиться на украинском языке. Классов с русским языком в городе нет. В прошлом году их было 2.

"Образование у нас на украинском. Если будут классы с русским языком обучения, то будет возникать проблема с учебниками на русском языке. Сейчас отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и нет смысла тратить средства на закупку учебников напечатанных на русском языке.

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Даже экономически - это не выгодно и дальше после начальных классов образование все равно будет на государственном языке, - отметила заместитель начальника отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова.

Подчеркивает, что некоторые родители выражали недовольство отсутствием русскоязычных классов.

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии.

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