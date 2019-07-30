Нацсовет прокомментировал создания государственного русскоязычного телеканала

В Украине могут создать международный русскоязычный канал. Фото: inlviv.in.ua

Идею Офиса президента создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций Украины в информационном пространстве прокомментировал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Самое главное, чтоб эти изменения не коснулись "Общественного вещания". Потому что "Общественное" движется правильным путем, как это происходит в Европейском союзе. У нас есть 2 общенациональных программы и более 20 местных телеканалов и радиостанций, у нас есть три большие радиостанции - их нужно развивать, увеличивать и предоставлять возможность для развития. что мы и делаем.

Что касается русского языка, то подход, который мы применили, абсолютно адекватен. Сегодня телеканал иновещания UA.TV, который является частью мультимедийной платформы иновещания, уже благодаря нашим разрешениям вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения", - сказал он в интервью "Прямом".

Костинский обратил внимание на то, что UA.TV вещает на страны Европы, на арабские страны, на Дальний Восток, США и Канаду.

"То есть его задача - на разных языках доносить информацию о том, что происходит в Украине. Для нас особенно важно, что этот телеканал есть в Донецкой и Луганской областях, в Херсонской области на границе с Крымом. Мы рассматриваем это таким образом, что все украинские телеканалы выполнять закон о квотах украинского языка. Мы будем утверждать украинский язык как язык, который объединяет всю Украину. Это как совсем другая операционная система. То есть Россия работает на своей операционной системе, а мы работаем на собственной, которая обеспечивает укрепление нашей государственности. А задача телеканала UA.TV - создание программ на русском языке для тех граждан Украины, которые проживают или на линии разграничения, или на оккупированной территории, которые, возможно, не хотят или не могут воспринимать такую ​​информацию", - добавил Костинский.

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Задача этого проекта - на русском языке рассказывать об изменениях, которые происходят в Украине и о том, что происходит в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Путь, которым мы двигались до того, как мы развиваем собственное информационное пространство собственный курс, который является частью нашего суверенного государства, на фоне этого существуют отдельные специальные проекты, задачей которых является коммуникация с отдельными жителями временно оккупированных регионов", - завершил Костинский.

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.