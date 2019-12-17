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вторник, 17 декабря 2019 14:40

Начнут наказывать чиновников, которые отказались общаться на украинском

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Начнут наказывать чиновников, которые отказались общаться на украинском
Украинским языком обязаны пользоваться все работники государственных служб и органов, местного самоуправления, депутаты, прокуроры, судьи, нотариусы Фото: porady.org.ua

Языковой закон предусматривает штрафы для чиновников, которые публично отказались общаться на украинском. Чиновник обязан выступать или давать комментарии на государственном языке.

"Если эта норма закона нарушается, то на чиновника можно пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу и проводить разъяснительную беседу. Если не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф - 11 900 гривен", - рассказала Укринформу Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Татьяна Монахова.

Аналитический отдел омбудсмена будет отслеживать таких деятелей и заниматься ими.

"Но система административной ответственности за нарушение закона отсрочено. Мы должны создать условия для того, чтобы люди захотели выучить украинский язык и нашли, где ее можно изучить. Надо создать все предпосылки для изучения государственного языка, чтобы к штрафам дело не дошло", - сказала Монахова.

Считает, что должны быть организованы бесплатные курсы по изучению государственного языка в тех городах Украины, где их еще нет. Люди, которые поставили себе задачу изучить язык, должны получить от государства помощь.

"Поэтому, как только будет создан секретариат и налажено весь механизм работы, начнется наша совместная работа в этом направлении с Министерством образования и науки Украины. Курсы по изучению украинского языка уже действуют во многих городах, но это должно быть более системно и доступно", - сообщила Монахова.

Надеется создать все необходимые предпосылки, чтобы штрафовать никого не пришлось.

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Для популяризации украинского языка планируют показывать образцы качественного контента, делать образовательные акции.

"Молодежь любит флешмобы, любит качественную социальную рекламу, сделанную изысканно, с юмором, со вкусом. Смотрите, из кинотеатра выходят дети - они посмотрели иностранный диснеевский мультик, но классно дублированный на украинском языке - они смеются и повторяют словечки и фразы из этого мультфильма. И даже русскоязычные дети в своей речи начинают постепенно их употреблять. То есть должен быть качественный украинский кинематограф, а если это не собственная кинопродукция, то должно быть качественное дублирование", - считает Монахова.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова сможет полноценно выполнять свои обязанности летом. Одним из первых задач назвала согласование рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона.

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17
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