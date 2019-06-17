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понедельник, 17 июня 2019 16:27

Минск поддержал стремление Киева украинизироваться

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Минск поддержал стремление Киева украинизироваться
В аэропорту начали правильно писать названия Львова и Киева. Фото: Укринформ

В Беларуси присоединились к кампании #KyivNotKiev.

На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv, передает "Радио Свобода".

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В отделе по связям со средствами массовой информации Национального аэропорта "Минск" сообщили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло выводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

В США переименовали в международной базе официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Окончательные изменения внесут 17 июня. Решение приняли в ответ на обращение посла Украины в США Валерия Чалого. Оно было единогласным, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.

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Дата
17
июня

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