Минск поддержал стремление Киева украинизироваться

В Беларуси присоединились к кампании #KyivNotKiev.
На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv, передает "Радио Свобода".
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В отделе по связям со средствами массовой информации Национального аэропорта "Минск" сообщили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло выводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.
В США переименовали в международной базе официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Окончательные изменения внесут 17 июня. Решение приняли в ответ на обращение посла Украины в США Валерия Чалого. Оно было единогласным, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.
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