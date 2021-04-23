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пятница, 23 апреля 2021 22:41

Кремень требует лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон

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Кремень требует лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон
Омбудсмен будет обращаться с требованием к политическим силам. Фото: "НикВести"

Языковой омбудсмен Тарас Кремень предлагает лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон.

Используя иностранный язык во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу, сообщила пресс-служба омбудсмена в Facebook 23 апреля.

"В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - заявил языковой обмудсмен.

Он вспомнил, как во время заседания Харьковского горсовета 21 апреля языковой закон нарушил секретарь совета, ряд депутатов и чиновников исполкома.

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"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - отметил Кремень.

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственном языке. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Против обслуживания на украинском языке 20% респондентов.

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