Кравчук допускает расширение исп/ользования русского языка на Донбассе

Кравчук вступился за русский язык. Фото: УНН

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка.

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Он считает, что украинская власть может внести изменения в законодательство относительно применения русского в ОРДЛО. Подчеркнул, что это не означает предоставление иностранному языку статуса государственного.

Первый президент сказал, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств на развитие и применение своего языка. О русском как втором государственном там речь не идет.

При этом он заявил, что только языком вернуть Донбасс не получится.

В комментарии "Слово и дело" заявление Кравчука прокомментировал политолог Дмитрий Купира.

"Я не вижу в этом проблемы, но это не будет ключом для разрешения ситуации в целом. Кравчук видит своей задачей предложить собственные идеи. Поэтому он решил идти таким путем. Проблемы в этом нет, и гипотетически Украина может взять на себя такие обязательства, но я не думаю, что что-то существенно изменится потому, что в Украине нет проблем с общением на любом языке", - сказал Купира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фокин вместо Сивохо: объяснили, чем будет заниматься в ТКГ первый премьер-министр

Он считает, что местной власти можно позволить использовать русский язык во время предоставления государственных услуг, если будут уступки в процессе урегулирования основных требований.

"Если говорить о русском языке в контексте предложения Кравчука, то у него очень ограниченный арсенал. В очередной раз мы возвращаемся к тому, что это предложение само по себе не очень интересное, потому что в этом регионе люди всегда пользовались русским языком и никогда проблем с этим не было", - сказал эксперт.

Первый президент Украины, глава отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допускает изменение места встреч ТКГ из-за ситуации в Беларуси.