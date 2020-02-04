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вторник, 04 февраля 2020 15:33

Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке

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Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Эксперимент женщины поддержали другие. Фото: Facebook

Стоматолог Ирина Козак-Кедич из Киева решила перестать говорить по-русски во время работы.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", - написала она в Facebook.

Идею не говорить на русском поддержали и другие украинцы.

"В современных условиях столицы, когда именно такого рода смелые и решительные инициативы способны во многом "разбудить" ориентированный на "болееплатежеспасобную рускаязычнуюаудиторию" рынок медицинских и стоматологических услуг в городе, где во все времена украиноязычное население составляло абсолютное большинство, - наш с вами долг поддержать решительного врача как минимум лайком и комментарием!" - говорится в сообществе "Украиноязычный Киев".

Идею акции призвали распространять.

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"Удачи! Надеюсь это станет всеукраинским флешмобом! А потом обычным делом", - пишут в комментариях к сообщению.

Только на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском. 37,3% жителей Украины разговаривают дома только на украинском, а 13,5% - только на русском.

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04
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