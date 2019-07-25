Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета

Кернес пытался вести заседание по-украински Фото: kharkov.politeka.net

Мэр Харькова Геннадий Кернес пытался говорить на украинском языке на 28-й внеочередной сессии Харьковского городского совета. Выполнение закона о языке давалось ему со значительными трудностями.

Основные положения Геннадий Кернес читал с листочка с присущим акцентом. Когда он пытался говорить самостоятельно, то ощущалась нехватка словарного запаса. Именно поэтому мэр срывался на русский, - сообщает портал Politeka.

"Нам необходимо зарееструватися", "Мы почанаемо работати" и другие оговорки были не такими страшными на фоне диалога городского головы и депутата мэрии Игоря Черняка. Тот в своем докладе возмущался стоимостью скамеек в городских парках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде взялись за отсрочку языкового закона

"Питання, яке зараз озвучив депутат Черняк, – це питання важливе. Я думаю так, що Черняк може звернутися до правоохоронних органів, І вам дадут відповідь на ті питання, які ви поставите перед правоохороннимі органамі. Мені задають питання, як це видбувається в місті Харкові, што все ми робимо для людей, баґато чоґо, хорошого, красивого, а Черняк на сесії міськради каже, шо ми тупі, шо ми там бандюки… Тому я однозначно посмотрю на ваши питання, на вашу інформацію, дам соответствующі розпорядження, щоби ми виявили, де дешевлє, і не дешевлє, і я вам відповім на черговой сесії міськради", – ответил депутату Кернес.

В сети появился мем о восстановлении памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Противостояние украинских националистов и мэра Харькова Геннадия Кернеса изобразили в кадре из фильма. Так, Кернес в образе темнокожей женщины держит на руках мужчину, которого символически подписали "Жуков".