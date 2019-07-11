В сети стебутся с Кернеса из-за любви к Жукову

В сети появился мем о восстановлении памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Противостояние украинских националистов и мэра Харькова Геннадия Кернеса изобразили в кадре из фильма, сообщает Perepichka News.

Так, Кернес в образе темнокожей женщины держит на руках мужчину, которого символически подписали "Жуков".

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2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли столкновения между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств. Во время сноса бюста пострадали 3 полицейские.

19 июня харьковские депутаты вернули проспекта Петра Григоренко имя маршала Жукова. В городе устраивали митинг против возвращения проспекта названия маршала СССР Жукова, называя его "генерал-убийца".