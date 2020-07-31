Канадский университет запускает курсы украинского языка

Осенью 2020 Альбертский университет начнет дистанционные курсы украинского языка Фото: facebook.com/ACUArts/

Альбертский университет в канадском городе Эдмонтон приглашает на дистанционные курсы украинского языка, которые начнутся осенью 2020 года.

"Курсы украинского языка предлагаются удаленно, следовательно, вступить в них смогут студенты любого университета или колледжа. Изучайте украинский!", - написал в Facebook Альбертский совет украинского искусства.

Больше информации о курсах можно найти по ссылке.

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В начале марта в Украинской субботней школе в Аделаиде в Австралии начали проводить занятия по украинскому языку для взрослых. Директор школы Ирина Кваснюк отметила, что учить язык никогда не поздно.