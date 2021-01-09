Какие статьи украиноязычной Википедии были популярными в прошлом году

Стало известно, какие статьи Википедии на украинском языке чаще всего просматривали в 2020 году.
В прошлом году статью "Украина" посмотрели более 850 тыс. раз, "Шевченко Тарас Григорьевич" - более 680 тыс., сообщает "Історична правда".
Также составили рейтинг самых популярных статей об исторических лицах:
Шевченко Тарас Григорьевич (681,271 просмотр)
Леся Украинка (390,308)
Франко Иван Якович (361,998)
Богдан Хмельницкий (259,361)
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Даниил Галицкий (221,812)
Грушевский (218,967)
Стус (210,507)
Иван Мазепа (203,706)
Гай Юлий Цезарь (188,590)
Григорий Саввич Сковорода (186,750)
В 2020 году украинскую Википедию читали на 21% раз чаще, чем в прошлом году. За месяц ее посетили более 90 млн раз, что на 26% превышает показатель 2019-го. В общем 2019 просмотрели 855,1 млн страниц, а 2018 - 707,5 млн, сообщают в украинской Википедии.
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