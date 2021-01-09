Какие статьи украиноязычной Википедии были популярными в прошлом году

Стало известно, какие статьи Википедии на украинском языке чаще всего просматривали в 2020 году.

В прошлом году статью "Украина" посмотрели более 850 тыс. раз, "Шевченко Тарас Григорьевич" - более 680 тыс., сообщает "Історична правда".

Автор: "Вікімедіа" Показали самые популярные статьи в 2020 году

Также составили рейтинг самых популярных статей об исторических лицах:

Шевченко Тарас Григорьевич (681,271 просмотр)

Леся Украинка (390,308)

Франко Иван Якович (361,998)

Богдан Хмельницкий (259,361)

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Даниил Галицкий (221,812)

Грушевский (218,967)

Стус (210,507)

Иван Мазепа (203,706)

Гай Юлий Цезарь (188,590)

Григорий Саввич Сковорода (186,750)

В 2020 году украинскую Википедию читали на 21% раз чаще, чем в прошлом году. За месяц ее посетили более 90 млн раз, что на 26% превышает показатель 2019-го. В общем 2019 просмотрели 855,1 млн страниц, а 2018 - 707,5 млн, сообщают в украинской Википедии.