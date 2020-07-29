Как украинцы оценивают год действия языкового закона

37,8% опрошенных заявили, что за год функционирования языкового закона в их жизни стало больше украинского.
Опрос провел Киевский международный институт социологии в мае-июне 2020 года на заказ телеканала "Эспресо".
В жизни 14,8% респондентов за год существенно увеличилось количество украинского языка. 23% ответили, что украинского языка в их жизни стало чуть больше.
4,2% опрошенных сказал, что украинского языка стало меньше. 52% респондентов не заметили изменений.
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"Среди макрорегионов лидером стал восток Украины, 42,7% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни, за ним располагался центр - 39,7% и юг Украины - 38,2% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни", - идётся в сообщении
Исследования продолжались с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего провели 2 тыс. интервью.
Дома 46,2% украинцев общаются на украинском языке. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг".
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