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среда, 29 июля 2020 17:43

Как украинцы оценивают год действия языкового закона

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Как украинцы оценивают год действия языкового закона
Украинцы оценили долю государственного языка. Фото: "Главком"

37,8% опрошенных заявили, что за год функционирования языкового закона в их жизни стало больше украинского.

Опрос провел Киевский международный институт социологии в мае-июне 2020 года на заказ телеканала "Эспресо".

В жизни 14,8% респондентов за год существенно увеличилось количество украинского языка. 23% ответили, что украинского языка в их жизни стало чуть больше.

4,2% опрошенных сказал, что украинского языка стало меньше. 52% респондентов не заметили изменений.

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"Среди макрорегионов лидером стал восток Украины, 42,7% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни, за ним располагался центр - 39,7% и юг Украины - 38,2% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни", - идётся в сообщении

Исследования продолжались с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего провели 2 тыс. интервью.

Дома 46,2% украинцев общаются на украинском языке. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг".

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