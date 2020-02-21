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пятница, 21 февраля 2020 11:39

Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка

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Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Ирина Козак-Кедич поделилась результатами эксперимента Фото: facebook.com

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич неделю на работе делала вид, что не понимает русского языка. Получила первые результаты собственного эксперимента. Говорит, что прошел без эксцессов.

"Не поверите, но именно неделя, которая была выбрана для так называемого эксперимента, была насыщенна украиноязычными. Несмотря на это, были ситуации, когда говорят: "Теперь принимаете только украиноговорящих?". Пациентов, которые отказались перейти на украинский, не было. Или кто-то отменил визит из-за моего эксперимента? Да нет. Во всяком случае мне о таком неизвестно, потому что запись формирует администратор. Возможно, кто-то обиделся. Но сегодня мне пишут много людей, которые хотят лечиться у меня. Возможно, это просто поддержка, но все равно очень приятно", - приводит комментарий женщины газета" Высокий Замок".

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Ирина рассказала, что на эксперимент ее вдохновил водитель маршрутки, который не остановился перед ней сказав, что не понимает "русского языка".

Стоматолог Ирина Козак-Кедич из Киева решила перестать говорить по-русски во время работы.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", - написала она в Facebook.

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