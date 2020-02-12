"Истерики были и будут" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону

Подоляк считает, что с противниками языкового закона нужно говорить. Фото: "Главком"

В Украине никто не борется с русским языком. Проблемой является не русский язык, а политика русификации.

"Но мы же понимаем, что живем в мире последствий. Обычно русифицированные люди даже не задумывались, на каком языке общаются и почему. И у государства нет с этим проблем. Государство только имеет определенные требования к сфере, которая является государственной и публичной. Мы не можем не регулировать использование языка в публичной сфере, потому что это 90% нашего вербального информационного поля. Не можем говорить, что не имеет значения, на каком языке предоставляются услуги в кафе, ресторанах или художественных школах", - сказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, передает "Цензор.нет".

Она считает, что положение украинского языка зависит от общества, а не политиков.

"Мы не знаем, какие языки будут существовать в мире через 100 лет, а какие исчезнут, но наша нынешняя задача - сделать все, чтобы среди тех языков, которые останутся, был украинский", - говорит заместитель министра.

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Украинский языковой закон является самым либеральным из всех существующих в постсоветских странах.

"Истерики были и будут всегда. Думаю, что со временем люди это поймут и привыкнут. Любые изменения вызывают сопротивление и агрессию. На эту агрессию можно скандировать "Убирайтесь вон" и бросать мелочь в лицо. А можно спокойно говорить с людьми. Нужно время и адаптация, чтобы люди поняли, что в законе нет угроз, которые они придумали. Мне даже странно об этом говорить, потому что закон принят и уже начал действовать. Поэтому в возвращении хайпа по языку может быть заинтересован только тот, для кого Украина не имеет значения", - убеждена Подоляк.

В сентябре 2019-го в Нацсовете сообщили, что вместо 35%, которые требует закон, средний показатель украиноязычных песен в эфире 15 общенациональных радиостанций составляет 56%.