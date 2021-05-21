"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке

Автор: abuk.com.ua Ольга Дубчак училась на факультете украинской филологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Сотрудничает с издательством "Віхола"

Для русскоязычных сейчас самое благоприятное время переходить на украинский язык. Причина - война с Россией. Своим опытом и советами по этому поводу с Gazeta.ua поделилась Ольга Дубчак, авторка книги "Чути українською. У світі звуків та букв".

"Чтобы русскоязычные заговорили на украинском, то должны преодолеть психологический барьер. Для этого должен быть какой-то толчок. Сегодня воюем с врагом, который говорит по-русски. Если раньше для отграничения от него не было оснований, то теперь есть. Это большой толчок пользоваться украинским языком. Осознание опасности помогает мобилизовать себя. Удивительно, если этого кто-то этого не понимает. Если ему мало такой причины нужно искать другую", - говорит Ольга Дубчак.

Она родилась в русскоязычной семье в Киеве. Училась на украинской филологии в педагогическом университете.

"Но даже такая специальность в вузе не заставляла меня переходить на украинский, - вспоминает. - Все вокруг говорили на нем, но на меня это не влияло. Зато толчок дала Оранжевая революция. На Майдане царила украинская атмосфера и мой одногруппник сказал: "Как нам не стыдно, что на русском говорим". Это был переломный момент. С тех пор говорю только на украинском".

Многие общественные деятели осуждают русский язык, но мало есть таких которые готовы поддержать переход на украинский. Что можете посоветовать русскоязычным, которые решились говорить на государственном?

Не бояться. Имею много знакомых, которые переходили с русского на украинский. Им было трудно. Думали, что не будут так легко изъясняться, как на русском. Психологический барьер существует и это нормально. Если русский родной, то менять его на другой - это тяжело. Но это даже интересно - своеобразный вызов себе, квест, который при успешном прохождении, принесет огромное моральное и этическое удовольствие. Не имею ни одного примера, когда бы человек перейдя на украинский язык, отказался бы от него и вернулся к русскому.

Для лучшего владения языком рекомендуют читать книги, смотреть фильмы и музыку. Но сейчас все это во многом сводится к соцсетям. Дает ли чтение постов тот же самый эффект, что и книги?

Действительно, чтение это первый и незаменимый ресурс в овладении языком - родным или иностранным. Определенный эффект чтение постов дает. Но никто не может гарантировать, что в фейсбуке или тем более в инстаграме будут написаны грамотные тексты. Поэтому печатную продукцию еще никто не заменил и не заменит. Некоторое время считалось, что она выходит из употребления и никому не нужна, не интересна. Но сейчас так не считают. Для того чтобы учить язык и умело владеть им нужно много читать. Только печатная продукция проходит много этапов подготовки и на выходе имеем если не образцовую, то хотя бы оптимальную продукцию для чтения на украинском языке правильно. Тот, кто пишет в интернете не имеет цензора, редактора и корректора. А это означает "пишу, как хочу". Конечно, и книги не всегда идеальны. Ведь сейчас пренебрегают многими процессами из-за нехватки времени. Жизнь ускоряется во всем мире и в этом нет виновных, ведь деньги хочется зарабатывать.

Что подтолкнуло к написанию книги?

Приходилось изучать украинский язык всю жизнь, но ни разу не сталкивалась с трудами, которые интересовали, легко читались. Все были слишком академическими. Имела опыт преподавания и выработала собственную методику. Не углублялись с учениками в академическую науку, а с юмором и интересностями рассматривали языковые явления. Увидела, что это способствует запоминанию. Много лет искала что-то подобное - легкое и веселое. Оказалось такого нет. Пришлось делать самой. Недавно образовалось издательство "Віхола", которое занимается выпуском книг украинских авторов в жанре нон-фикшн. В начале, когда авторов было не так много, мне предложили написать книгу об украинском языке. Поскольку планировала сделать что-то такое - познавательное, но не учебник, то воспользовалась случаем. Автор: vikhola.com В своей книге Ольга Дубчак рассказывает об украинском языке так, чтобы это было интересно, полезно и даже весело.

Важна ли для современного человека грамотность?

В мире популизма и безумных ритмов грамотность - это последний оплот за который можно держаться. Пожалуй, это звучит смешно, но она производит психотерапевтический эффект. Грамотные тексты всегда приятно почитать, усвоить и получить удовольствие. Неграмотный текст - вызывает только плохие эмоции. Если у человека возникают сомнения относительно текста, больше вопросов, чем ответов, то он плохой. Наш речевой аппарат в большинстве случаев сам знает, как говорить правильно. Такое подсознание работает и на тексты. Это все практика и опыт. Со временем человек становится все более грамотным и уверенно различает ошибки.

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В последнее время все больше употребляют терминов, пришедших из английского языка. В то же время, существует портал "Словотвір", где предлагают истинно украинские заменители. Как относитесь к этому процессу - должны ли мы говорить как в оригинале или придумывать свое?

Придерживалась бы золотой середины. Ведь здесь нет однозначного правильного пути. Язык - живой организм. Нельзя выбрать что-то одно - говорить только англицизмами или ко всему подбирать украинские соответствия. Есть англицизмы общеупотребительные, которые очень прочно вошли в употребление и ими пользуются все без исключения пользователи языка - и молодые, и пожилые. Они понятны всем, их нет смысла заменять. Потому что дойдет до явления пуризма - когда не будем допускать никаких внешних воздействий. А это нелогично, неправильно и глупо. Но и с англицизмами не стоит преувеличивать. Часто этим злоупотребляют представители младшего поколения. Употребляют слова типа "хайп", "криндж", "токсик", "чилл", даже я их порой не понимаю. Чувствую себя не очень комфортно, хотя и к старым людям себя не причисляю. Нужно лезть в поисковик и выяснять о чем говорят. Искать золотую середину нужно в себе. Поможет чутье языка и собеседника. Чтобы он вас понимал. Автор: 24tv.ua Некоторые англицизмы можно заменять украинскими соответствиями, но все - не стоит.

Часто говорят, что более чистый или правильный украинский язык сохранился в диаспоре. Другие выступают за Львов, где его не запрещали, как в Российской империи. Еще есть мнение о Полтавщине, где творил Котляревский, или о Черкасщине Шевченко. Где или от кого можно услышать более чистый украинский?

Такое понятие на самом деле иногда употребляют. Ведь есть два языка - это живой или разговорный, и литературный - закрепленный в правописании. Живой лежит в основе литературного. Последний имеет правила, которые считаются образцовыми. Они базируются на центральноукраинских диалектах, в которые собственно и входит речь Котляревского и Шевченко. Поэтому правильную разговорную речь можно услышать в центре Украины. Язык Галичины и Волыни - украинский, но относится к западноукраинскому диалекту. Не образцовый. Сообщество в диаспоре отделено от непосредственно естественной среды бытования украинского языка и порой производит собственные правила. Это нормально, но также нельзя называть язык диаспоры наиболее правильным. Это вечный вопрос. Сколько будет существовать правописаний - столько будет правильных украинских языков. Сейчас закрепленным на законодательном уровне является украинское правописание, произведенное на языке центральноукраинских диалектов и утвержденное Институтом украинского языка. В современной диалектологии общепринятым является разделение говоров украинского языка на три наречия - северное, юго-западное и юго-восточное

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Удается ли украинцам преодолеть чувство неполноценности и ценить свой язык?

Украинцы в течение многих веков должны были доказывать кому-то и самим себе равноправие и равноценность украинского языка с другими. Григорий Квитка-Основьяненко написал "Марусю", чтобы доказать, что на украинском можно писать серьезные вещи. С тех пор и до последних десятилетий мало что изменилось. Хотя с украинскими писателями все было в порядке, их много и они замечательные, но украинские произведения это была экзотика. Сейчас наблюдаю большой прогресс. Он был бы невозможен без помощи государства, что приняло законы о языке и украинском дубляже, помогло украинскому рынку книг, запретив ввоз российской печатной продукции. Граждане всегда должны чувствовать поддержку. Если ее не будет, то они не будут иметь убеждения, что украинский язык это круто, нужно и стояще. Сейчас государство на стороне языка и это дает плоды.

Почему важно пользоваться именно государственным языком?

В романе чешского писателя Ярослава Гашека "Бравый солдат Швейк" у героя спрашивали: "Швейк, а чего вы говорите на чешском языке?" На что он отвечал "Потому что я чех". Украина имеет государственность, сознательное общество, древнюю культуру. Стоит отбросить насажденное извне русскоязычное и обслуживать это на родном и не менее древнем языке.

В конце 2019 года вышла в печать официальная версия обновленного украинского правописания. Книга опубликована издательством "Наукова думка". Новая редакция приняла постановление Кабмина от 25 мая. В ней есть уточненные и дополненные правила написания общих и собственных имен украинского и иностранного происхождения, детализированные правила употребления знаков препинания. Во всех разделах обновлено иллюстративный материал.