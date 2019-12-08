Новое украинское правописание вышло в печати

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Вышла официальная версия обновленного украинского правописания 2019 года. Книга опубликована издательством "Наукова думка".

Новая редакция приняла постановление Кабмина от 25 мая нынешнего года. В ней есть уточненные и дополненные правила написания общих и собственных имен украинского и иностранного происхождения, детализированные правила употребления знаков препинания. Во всех разделах обновлено иллюстративный материал.

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В постановлении правительства отмечается, что решение об обновленном правописании принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

3 июня в Украине заработало обновленное правописание. Окончательный текст редакции был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.