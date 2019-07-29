Интернет-магазин назвал клиента нацистом за требование общаться на украинском языке

В интернет-магазине назвали нацистом покупателя, который требовал общаться с ним на украинском языке.

"Интернет-магазин с украинской пропиской Your Style грубо нарушает закон о языке, дискриминируя права граждан Украины в вопросе получения информации на государственном языке. В Facebook эти предприниматели размещают рекламу исключительно языком московского нацменьшинства, которое, как всем известно, не имеет никакого правового статуса в Украине, не будучи языком ни государственным, ни региональным, а значит, совсем необязательным для понимания гражданами Украины. Кто и когда ответит за нарушение закона и языковых прав украинцев?" - написал общественный активист Павел Шубарт в Facebook.

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Мужчина обнародовал скириншоты переписки с интернет-магазином.

Автор: Facebook Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

Автор: Facebook Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

Телеведущая Маричка Падалко побывала на Луганщине. Общалась с жителями по-украински. Уверяет, что это не вызвало никаких проблем или недоразумений.