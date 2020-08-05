Художница создала книгу, с помощью которой иностранцам будет легче понять украинский

Книга Юлии Осыки учит с помощью иллюстраций. Фото: youtube.com

Украинская иллюстратор Юлия Осыка создала электронную книгу, которая помогает иностранцам учить украинский язык.

"Мне просто хотелось сделать что-то такое, чтобы было чисто украинское. Не в контексте войны, не в контексте экономики или коррупции, не в контексте России, а просто об Украине", - рассказывает она, сообщает "Голос Америки".

Автор родом из Днепра, но сейчас живет в Нью-Йорке. Работу над книгой начала с прорисовки эскизов для различных слов. Одним из персонажей является Бабушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского просят разобраться со стриминговыми сервисами

"Моя бабушка, это единственный человек с которым я хоть и на суржике, но говорила на украинском. Это человек, который прививает традиции", - рассказывает Осыка.

Книгу можно бесплатно скачать на Amazon.

В художественной галерее Альбертина в Вене запустили украиноязычный аудиогид. Он появился благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, говорится на сайте ОП.