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среда, 05 августа 2020 13:22

Художница создала книгу, с помощью которой иностранцам будет легче понять украинский

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Художница создала книгу, с помощью которой иностранцам будет легче понять украинский
Книга Юлии Осыки учит с помощью иллюстраций. Фото: youtube.com

Украинская иллюстратор Юлия Осыка создала электронную книгу, которая помогает иностранцам учить украинский язык.

"Мне просто хотелось сделать что-то такое, чтобы было чисто украинское. Не в контексте войны, не в контексте экономики или коррупции, не в контексте России, а просто об Украине", - рассказывает она, сообщает "Голос Америки".

Автор родом из Днепра, но сейчас живет в Нью-Йорке. Работу над книгой начала с прорисовки эскизов для различных слов. Одним из персонажей является Бабушка.

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"Моя бабушка, это единственный человек с которым я хоть и на суржике, но говорила на украинском. Это человек, который прививает традиции", - рассказывает Осыка.

Книгу можно бесплатно скачать на Amazon.

В художественной галерее Альбертина в Вене запустили украиноязычный аудиогид. Он появился благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, говорится на сайте ОП.

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