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среда, 17 июля 2019 17:34

Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона

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Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона
Фарион возмущена принятием языкового закона Фото: 24tv.ua

Украинский языковед и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала вступление в силу языкового закона 16 июля. Она считает, что закон унижает государственный статус языка.

"Для меня сегодня прежде всего подписана декларация о независимости, а языковой закон это на самом деле фантик, потому что депутаты могут говорить не на украинском языке это раз, в школы заводятся языки нацменьшинств, в науку заводятся языки ЕС и английский язык, в торговле, образовании.

Также заводится понятие "язык приемлемый для сторон" - в правоохранительных органах, в суде, здравоохранении в системе прав потребителя. В соответствии с этим ничтожным законом ЗНО на украинском языке могут начать составлять только в 2030-м", - отметила общественный деятель в эфире телеканала НТА.

Трагедия квази-языкового закона заключается в том, что штрафы отсрочены на 3 года. Это ничтожный закон, грандиозная манипуляция, подытожила Фарион.

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Благодаря закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вопросом языка больше не будут спекулировать

"Вступление закона в силу означает, что языковым вопросом больше не будут спекулировать. Не будут поднимать этот вопрос перед выборами и рассказывать, что у нас должнен быть региональный язык", - говорит Gazeta.ua руководитель проекта "Є-Мова" Анастасия Розлуцкая.

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