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четверг, 29 июля 2021 11:12

Госслужащих обязали подтверждать уровень владения языком

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Госслужащих обязали подтверждать уровень владения языком
На конкурс кандидаты должны подавать копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком. Фото: Pexels

Кабинет министров обязал кандидатов на должности государственной службы подавать копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

На заседании правительства из перечня необходимых для участия в конкурсе документов изъяли подтверждение уровня свободного владения государственным языком. Вместо этого обязали предоставить копию государственного сертификата, свидетельствующего об уровне владения языком, определенного профильной национальной комиссией, сообщают "Букви".

Без этого документа кандидат не сможет принять участие в конкурсе.

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Все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления обязаны сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. Задания составляют в соответствии с новыми критериями Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

19 июля 2021 о 09:30 в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

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