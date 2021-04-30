Тарас Кремень указал, что гимн исполняют на русском языке. Фото: omr.gov.ua

Языковой омбудсмен Тарас Кремень указал, что гимн Одессы противоречит языковому закону.

Гимн утвердили в 2011 году. Он противоречит закону, поскольку исполняется на русском языке, сообщает "Думская".

Гимном Одессы является русскоязычная композиция "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация". Ее написал композитор Исаак Дунаевский на слова Владимира Масса и Михаила Червинского.

Кремень отметил, что решение горсовета Одессы следует согласовать с законом.

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Написал об этом в годовом публичном отчете.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень предлагает лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон. Используя иностранный язык во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.