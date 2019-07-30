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вторник, 30 июля 2019 16:30

"Где будем брать деньги?" - депутат раскритиковала идею команды Зеленского

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Идею Офиса президента о создании русскоязычного телеканала для борьбы с пропагандой РФ раскритиковала нардеп Виктория Сюмар.

В Facebook она предложила обратить внимание на бюджет, который Россия выделяет на свои каналы. Главные российские телеканалы получили из государственного бюджета РФ 122 млрд рублей, почти $2 млрд по курсу на 30 июля 2019-го.

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"Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию и погранцов. И рекомендация. Спросите у министра финансов, из каких сфер он эти деньги вам возьмёт? И узнайте хотя бы, сколько стоит вещание иностранного канала в ведущих кабельных сетях Турции, например. Но идея , безусловно, прекрасна. Когда я была дилетанткой, она тоже неоднократно посещала бы мою голову", - пишет Сюмар.


В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.

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