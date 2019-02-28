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четверг, 28 февраля 2019 23:52

"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон

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&quot;Это огромный шанс&quot; - депутаты взялись за долгожданный закон
Депутаты взялись за проект языкового закона Фото: unian.ua

Верховная Рада начала рассмотрение проекта языкового закона. Это произошло в конце рабочего дня. Поэтому выступить успел только один депутат. После него заседание закрыли.

"Предложенный закон - основа бытия государства и нации. Им мы ударим в самую сердцевину "русского мира", который хотел уничтожить Украину. В условиях борьбы за независимость, язык приобретает первостепенное значение. Это вопрос безопасности. Не позволим свести нас в заблуждение. Есть исторический шанс вернуть справедливость. Этого сотни лет ждали украинцы, которым запрещали их язык", - начал рассмотрение председатель парламента Андрей Парубий.

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Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что к принятому в первом чтении законопроекту было подано 2082 правки. 1233 из них отклонили, остальные учли полностью или частично.

"Рабочая группа рекомендует Верховной Раде принять законопроект 5670-д в редакции предложенной комитетом. Честные граждане понимают, что принять языковой закон до президентских выборов - это огромный шанс. Иначе подвергаемся опасности иметь реванш негодяев и колонизаторов", - говорит Княжицкий.

Рассмотрение законопроекта продолжат на следующей неделе.

4 октября 2018-го Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.

Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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