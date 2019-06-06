Епифаний рассказал, как относится к языкам нацменьшинств

Митрополит Епифаний рассказал о языковой политике церкви. Фото: Укринформ

В Православной церкви Украины национальные меньшинства могут использовать свой родной язык.

"Так, как и в государстве государственный язык украинский, так же в нашей церкви основным богослужебным языком является украинский язык. А другие национальные меньшинства могут использовать в своих общинах тот язык, который является для них родным и понятным. Так, недавно мы даже рукоположили архиерея для грекоязычных приходов. Есть много в Украине греков, которые собираются на службу и могут молиться на своём понятным языком в нашей Поместной Украинской православной церкви. Это сейчас касается и вопроса румыноязычных приходов, которые размещаются на Буковине", - сказал в интервью Укринформу предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В составе Румынской православной церкви есть украиноязычные приходы. Они составляют украиноязычный викариат.

Впоследствии могут создать викариат Украинской православной церкви для румыноязычных приходов. Их существует около 150 в Черновицкой области.

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Викариатом называют составляющую той церкви, на территории которой они канонически расположен, но с другим языком богослужения.

"Если мы придем к соглашению, договоримся с Румынской православной церковью, то будем поддерживать такую ​​модель. Сейчас есть приходы, которые переходят к нам и просят сохранить им славянский язык, и мы не создаем для них преград. Но проповедь в них будет на украинском языке. Например, в таких приходах чтение Евангелия может совершаться на украинском языке и параллельно славянском языке сначала, а со временем уже в будущем община постепенно будет украинизироваться", - объяснил Епифаний.

В греческом городе Салоники в храме Святого Николая Орфаноса провели службу на церковнославянском и украинском языках. Такие литургии проводят ежемесячно, сообщает пресс-служба консульства Украины в Салониках.