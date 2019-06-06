Епифаний рассказал, как относится к языкам нацменьшинств

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 25527
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 333
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 279
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1611
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2817
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5265
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3528
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7650
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1422
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 306
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1476
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 15:17

Епифаний рассказал, как относится к языкам нацменьшинств

  Комментировать
Епифаний рассказал, как относится к языкам нацменьшинств
Митрополит Епифаний рассказал о языковой политике церкви. Фото: Укринформ

В Православной церкви Украины национальные меньшинства могут использовать свой родной язык.

"Так, как и в государстве государственный язык украинский, так же в нашей церкви основным богослужебным языком является украинский язык. А другие национальные меньшинства могут использовать в своих общинах тот язык, который является для них родным и понятным. Так, недавно мы даже рукоположили архиерея для грекоязычных приходов. Есть много в Украине греков, которые собираются на службу и могут молиться на своём понятным языком в нашей Поместной Украинской православной церкви. Это сейчас касается и вопроса румыноязычных приходов, которые размещаются на Буковине", - сказал в интервью Укринформу предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В составе Румынской православной церкви есть украиноязычные приходы. Они составляют украиноязычный викариат.

Впоследствии могут создать викариат Украинской православной церкви для румыноязычных приходов. Их существует около 150 в Черновицкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молебны в Андреевской церкви будут проводить на четырех языках

Викариатом называют составляющую той церкви, на территории которой они канонически расположен, но с другим языком богослужения.

"Если мы придем к соглашению, договоримся с Румынской православной церковью, то будем поддерживать такую ​​модель. Сейчас есть приходы, которые переходят к нам и просят сохранить им славянский язык, и мы не создаем для них преград. Но проповедь в них будет на украинском языке. Например, в таких приходах чтение Евангелия может совершаться на украинском языке и параллельно славянском языке сначала, а со временем уже в будущем община постепенно будет украинизироваться", - объяснил Епифаний.

В греческом городе Салоники в храме Святого Николая Орфаноса провели службу на церковнославянском и украинском языках. Такие литургии проводят ежемесячно, сообщает пресс-служба консульства Украины в Салониках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Епифаний рассказал, как относится к языкам нацменьшинств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Диего Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 34562
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 26947
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 26667
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 25491
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21096
Сьогодення
Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде
Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде Просмотров: 594
Сколько украинцев хотят, чтобы русский язык стал государственным
Сколько украинцев хотят, чтобы русский язык стал государственным Просмотров: 2214
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка 4 Просмотров: 9180
Зависли над пропастью - Фарион раскритиковала новое правописание
Зависли над пропастью - Фарион раскритиковала новое правописание Просмотров: 2727
Начала действовать новая редакция украинского правописания
Начала действовать новая редакция украинского правописания 2 Просмотров: 5040
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Активисты пикетируют дом Порошенко
6
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
6
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1106
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua