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среда, 30 июня 2021 17:46

Египетские отели будут обслуживать на украинском языке

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Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Министр туризма попросил отели предоставлять услуги на украинском. Фото: pexels.com

Украинский язык стал обязательным для египетских отелей.

Правительство дало распоряжение дублировать на украинский информационные материалы в отелях, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, сообщает "5 канал".

Египет заинтересован в украиноязычном персонале. Скоро заработает туристическая горячая линия с украинским языком.

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"Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбой, которую я получил. Туристы любят, когда им предоставляют услуги на украинском языке в гостиницах, в которые приезжают. После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно.

Также Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она скоро начнет работать. Украинцы смогут звонить и общаться на родном языке вскоре", - сообщил Халед аль-Анани.

В Турции увеличилось колличество услуг на украинском языке. В регионе Анталья есть два музея, оснащенные аудиогидами. С обоими музеями у украинской стороны есть договоренность о переводе экскурсий.

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