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пятница, 27 августа 2021 17:00

Добкин начал пиариться на языковом вопросе

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Добкин начал пиариться на языковом вопросе
Добкин пообещал вернуть изучение русского языка в школах. Фото: dobkin.com.ua

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин пообещал вернуть изучение русского языка в школах города.

"Я хочу вернуть в наши школы обязательное изучение русского языка не как иностранного, а как родного. Мы же на нем дома разговариваем, какой он иностранный? И украинский будем учить. Никто от него отказываться не будет", - сказал он во время встречи с избирателями, сообщает сайт Добкина.

Он заявил, что дети наравне с украинской классикой должны читать и русскую.

"Я считаю, что Тургенева, Пушкина, Толстого учить надо. А сейчас дети и на украинском писать не умеют, и на русском перестают писать", - сказал Добкин.

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При этом он пообещал не возвращать советские названия улиц. По его словам, это слишком затратно.

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года. Ее разработали по заказу Министерства культуры.

Документ предусматривает реализацию мотивирующих проектов по изучению, обучению и общению на украинском языке для граждан Украины, открытие сети курсов по изучению украинского языка, улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях. В нем говорится о поддержке и популяризации украинского языка за рубежом.

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