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пятница, 06 декабря 2019 17:58

"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон

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&quot;Дискриминирует русский&quot; - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
Комиссия выдвинула претензии к языковому закону. Фото: Twitter

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинком языковом законе.

"Закон о защите государственного языка не обеспечил баланс между усилением украинского и защитой языковых прав меньшинств", - говорится в заключении комиссии, сообщает ВВС.

Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнационального напряжения.

"Власти Украины пока не смогла этого сделать, и это касается недавно принятого закона о функционировании украинского языка как государственного", - сказали эксперты.

Комиссия заявила, что осознает необходимость продвигать употребление украинского языка как государственного. Положительно воспринимает введение инструментов изучения языка каждым гражданином.

Закон предусматривает параллельное употребление государственного языка и языков меньшинств. В комиссии сообщили, что єто должен урегулировать отдельный закон о меньшинствах. Его до сих пор не приняли.

"Рассмотреть возможность отсрочки реализации уже действующих норм закона о государственном языке до момента, пока не будет принят закон о меньшинствах", - рекомендует комиссия.

Украинскую власть просят пересмотреть закон о функционировании украинского языка в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и представителями национальных меньшинств.

Венецианская комиссия раскритиковала разделение языков меньшинств на те, которые используют коренные народы, официальные языки ЕС, и другие языки. Заявили, что такое разделение дискриминирует русский.

"Переходный период внедрения положений много критикуемого закона об образовании продлили с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023, но только для учащихся с родным языком стран ЕС, но не для носителей других языков, в частности русского", - говорится в решении.

Особый статус официальных языков ЕС был компромиссом венгерской, румынской и польской общине. Российская такого переходного периода не получила.

"Комиссия рекомендует продлить этот переходный период для всех представителей национальных меньшинств и коренных народов", - заявили эксперты.

В Рекомендуют отменить механизм подачи жалоб и наказаний за нарушение языкового закона или ограничить такие возможности. Если наказания сохранят, то их введение рекомендуют отложить до принятия закона о национальных меньшинствах.

Эксперты посоветовали властям отменить наказание за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах.

Языковые квоты на телевидении советуют пересмотреть в соответствии с принципом пропорциональности.

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"Людям должны разрешить использовать языки меньшинств в общении между собой, включая ситуации, когда это слышат и видят другие люди в публичных местах", - заявили в комиссии. При этом таких требований в языковом законе нет. Он не относится к сфере личного общения.

Требование к печатным СМИ иметь украинскую версию комиссии не понравилась.

Комиссия посоветовала распространять предвыборные материалы на языках меньшинств за пределами мест их компактного проживания, уточнить использование языков меньшинств при общении с полицией, пожарными и врачами и позволить писать географические названия на других языках.

Нежелание говорить на украинском в Украине является проблемой граждан, а не государства. Директор Института украинского языка Павел Гриценко считает, что эти люди еще не доросли до уровня Украины.

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