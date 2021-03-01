Депутат назвал русский язык "восточноукраинским"

Депутат Днепропетровской ОГА Геннадий Гуфмана попросил перейти на "восточноукраинский". Фото: "Лица ТВ"

В Днепропетровском облсовете депутат от ОПЗЖ Геннадий Гуфман назвал русский язык "восточноукраинским".

Видео его выступления попало в соцсети, сообщает НВ.

Гуфман начал свою речь на украинском, но потом попросил перейти на "восточноукраинский".

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"Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском языке", - сказал депутат и начал говорить по-русски.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил, что рабочим языком депутатов является украинский. Ответственным за соблюдение языкового законодательства является глава на заседаниях. Он имеет право предупредить человека, который выступает, если он из числа депутатов. Напомнить положения. Отметить, что может забрать у него слово. Сегодня все в руках местных властей, которые имеют необходимые для этого полномочия.