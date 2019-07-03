Что предусматривает закон о дематюкации

Закон предусматривает штрафы за матюки. Фото: i.ytimg.com

На сайте Верховной Рады опубликовали текст закона о противодействии сквернословию.

Автором документа является нардепка Ольга Богомолец - пишет "Новое время".

Она предлагает установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

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Законопроект предусматривает штраф 680-1275 гривен за маты или "оскорбительное приставание к гражданам". Альтернативное наказание - 40-60 часов общественных работ или исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка; или админарест до 15 суток.

Если же нарушение осуществило публичное лицо, то ему грозит наказание в виде штрафа 1275-1700 гривен, или общественные работи на 40-60 часов, или исправительные работи в течение 1-2 месяцев с отчислением 20% заработка, или админареста до 15 суток.

Кроме того, правительству предлагают создать перечень слов и выражений, которые будут определяться как нецензурная брань.

Слово будет считаться нецензурным, в том числе, при изменении любой буквы.

Телеведущая Янина Соколова считает ненормативную лексику вынужденной мерой и крайним вариантом донесения информации. В жизни она редко употребляет нецензурные выражения.