Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине

Профильный комитет сегодня может рассмотреть законопроект Бужанского. Фото: kompkd.rada.gov.ua

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес на рассмотрение заседания профильного комитета законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362).

"30 апреля наш комитет по гуманитарной политике в очередной раз решил рассмотреть антиукраинской законопроект депутата Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании. Мои коллеги из фракции "Слуга народа" говорят, что нет оснований беспокоиться, ведь они проголосуют против. Впрочем, здесь и хитрость. Рассмотрение законопроекта даже с отрицательным результатом позволяет его выносить в зал. Сейчас, инициируя рассмотрение проекта и уверяя, что будут голосовать против, депутаты от "Слуги народа" хотят открыть дверь для антиукраинской деятельности своих к олег по фракции. Очень прошу всех неравнодушных к будущему украинского языка граждан обратиться к моим коллегам из фракции "Слуга народа" с просьбой снять проект Бужанского с рассмотрения", - написал нардеп от ЕС Николай Княжицкий в Facebook.

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Он заявил что нет никаких норм, которые бы требовали срочного рассмотрения законопроекта №2362.

"Прошу подключиться депутатов из других фракций. Потому что у нас в комитете только я, Владимир Вятрович, София Федина от ЕС, один депутат от "Батькивщины" и ни одного - от "Голоса". Прошу также активных граждан поддержать нашу просьбу", - призвал он.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заверил, что информация о пересмотре языкового закона не соответствует действительности. "Никакого пересмотра закона о языке не будет в принципе. Мы не хотим будоражить общество", - отметил нардеп в интервью "Главкому".